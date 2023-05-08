Киев на морском побережье, а Москва - на дне: ученый создал карту, где можно "отмотать" историю Земли

Где находился ваш город во времена динозавров

В течение последнего миллиарда лет облик нашей планеты значительно изменился и если бы кто-то мог вернуться во времени на несколько сотен миллионов лет, то он скорее всего не узнал бы окружающие пейзажи. Однако за это время изменилась не только флора и фауна, но и даже расположение континентов, а потому не стоит удивляться тому, что место, где стоит ваш родной город, некогда было морским дном.

Так благодаря усилиям команды Университета Северной Аризоны и ее руководителя Яна Вебстера была создана интерактивная карта, которая позволит увидеть, как Земля выглядела во времена динозавров или в более ранние периоды.

Карта является частью другого проекта, который призван собрать научно достоверную информацию о всех известных динозаврах, а также о том, как они выглядели и где жили.

Сама карта подана в виде глобуса и позволяет увидеть облик нашей планеты в основные геологические периоды, начиная с Криогения (750 млн лет назад, Протерозойская эра) и заканчивая современностью.

Ее создавали на основании работы геолога и палеогеографа Кристофера Скотези, который визуализировал геологические модели.

Расположение Киева во времена Юрского периода

Напомним, ранее ученые выяснили, с чем был связан огромный размер динозавров, которые вымерли около 66 миллионов лет назад.