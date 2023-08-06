Придется переписывать учебники: представления о развитии жизни на Земле оказались ошибочными, говорят ученые

Как оказалось к ускорению темпов развития жизни привело не повышение уровня кислорода, а его понижение

Основная научная теория о расцвете ранней жизни на Земле может быть ошибочной, что приведет к необходимости переписывать учебники и не только.

Как говорится в материале Futurism, новое исследование может опровергнуть утверждение о том, что Авалонский взрыв случился из-за избытка кислорода.

Как известно Авалонский взрыв это гипотетическое событие, произошедшее около 575 миллионов лет назад, еще до начала Кембрийского периода. В этот промежуток времени было зафиксировано стремительное развитие многоклеточных организмов, известных как "эдиакарская биота". Эти формы жизни просуществовали около 33 миллионов лет и полностью вымерли, когда им на смену пришли более прогрессивные формы жизни Кембрийского периода.

Доминирующая научная теория предполагала, что появлению эдиакарской биоты предшествовало резкое повышение кислорода в морях, однако новое исследование говорит, что это не соответствует действительности.

В ходе исследования ученые нанесли на карту геохимический состав образцов древних горных пород Оманского хребта (Аравийский полуостров). Далее они изучили состав этих образцов и определили, что не было никакого большого насыщения кислородом и мало того, в те времена концентрация кислорода даже снизилась.

Это позволило предположить, что именно понижение концентрации кислорода дало многоклеточным организмам возможность ускорить темпы своего развития.

"Интересно, что взрыв многоклеточных организмов происходит во время низкой концентрации атмосферного и океанического кислорода. Это указывает на то, что организмы получали пользу от более низкого уровня кислорода и могли спокойно развиваться, поскольку химический состав воды естественным образом защищал их стволовые клетки", — рассказал соавтор исследования, профессор Копенгагенского университета Кристиан Бьеррум.

По его словам, из-за этого науке придется переосмыслить многие вещи, которые касаются ранней истории нашей планеты, а также придется переписывать учебники.

Как сообщалось ранее, ученые ранее выяснили, какие звуки издавали динозавры. Как оказалось, они по своим вокальным данным больше напоминали птиц, чем других современных архозавров.