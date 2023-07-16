Рыб отправят "покорять" космос: что придумали китайские ученые

Рыбок в космос запускают не впервые

Китай намерен отправить рыбок на свою космическую станцию Тяньгун и в этой миссии на самом деле есть важная цель.

Как сообщает Futurism.com, целью путешествия рыбок данио станет попытка людей понять то, как живые существа реагируют на длительное пребывание в космическом пространстве.

При этом изучать будут не только то, как данио приспособятся к местным условиям, но и то, как будут адаптироваться другие микроорганизмы, которые прибудут на Тянгун вместе с ними.

Кроме того, ученые хотят понять, как происходит процесс потери прочности костей у астронавтов после длительного нахождения в невесомости. Существование этого эффекта уже хорошо известно ученым, а потому теперь возникла надобность его изучить более подробно.

Стоит отметить, что первые рыбки в космос были отправлены еще в далеком 1973 году. Тогда эксперимент показал, что рыбки уже на второй день смогли начать ориентироваться в новых условиях и начали использовать источники света в качестве ориентира. Рыбки даже смогли отложить икру и вывести потомство, которое сразу же поняло, что делать в условиях невесомости.

А вот другое исследование, которое было обнародовано JAXA в 2016 году показало, что рыбки начали терять прочность костей сразу же после прибытия на МКС, хотя людям для запуска этого процесса понадобилось около 20 дней.

Как сообщалось ранее, Европейское космическое агентство (ESA) тоже начало проводить подобное исследование по изучению потери прочности костей. Однако там решили для этих целей задействовать группу добровольцев, которым теперь придется лежать на кровати в течение двух месяцев и получить за это 18 тысяч евро.