Укр

Работа мечты от ученых: добровольцам нужно полежать в кровати за 18 тысяч евро

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Кровать
Кровать

Эксперимент на самом деле сложнее, чем может показаться

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о начале нового эксперимента в ходе которого добровольцам заплатят 18 тысяч евро (чуть больше 700 тысяч гривен) за то, что они будут лежать в кровати.

Как информирует Daily Mail, несмотря на то, что занятие может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, в эксперименте есть и некоторые нюансы.

Так кровати наклонены под углом в 6 градусов по горизонтали, так чтобы ноги находились выше головы. В эксперименте принимают участие 12 добровольцев, которым надо находиться в этом положении два месяца.

Им ежедневно приходится сталкиваться с вызовами вроде необходимости принимать душ, ходить в туалет, принимать пищу и даже крутить педали специального велосипеда. Все это они делают оставаясь одним плечом на кровати.

В ESA отмечают, что результаты этого исследования помогут отследить потенциальные изменения, которые происходят с человеческим телом, находящимся в космосе в течение длительного времени, а также найти способ им противодействовать.

"Во время космических миссий тела астронавтов претерпевают множество изменений из-за отсутствия гравитации — поражается все, от глаз до сердца, а мышцы и кости начинают чахнуть", — говорят авторы исследования.

Кроме того, ученые считают, что это поможет найти лучшие методы лечения пациентов с остеопорозом и болезнями опорно-двигательного аппарата.

Текущее исследование проводится с апреля по июль, а участие в нем принимают 12 мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. Следующее исследование будет проводиться с января по апрель 2024 года.

Как сообщалось ранее, ученые придумали, как использовать звуковые волны, чтобы погрузить мышей в спячку. Это может помочь будущим космическим миссиям проще переносить длительные перелеты, например, на Марс.

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#Космос #Эксперимент #ESA