Робота мрії від вчених: добровольцям потрібно полежати у ліжку за 18 тисяч євро

Експеримент насправді складніший, ніж може здатися

Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про початок нового експерименту, під час якого добровольцям заплатять 18 тисяч євро (трохи більш як 700 тисяч гривень) за те, що вони лежатимуть у ліжку.

Як повідомляє Daily Mail, попри те, що заняття може здатися надто хорошим, щоб бути правдою, в експерименті є й деякі нюанси.

Так ліжка нахилені під кутом 6 градусів по горизонталі, так щоб ноги знаходилися вище голови. В експерименті беруть участь 12 добровольців, яким треба перебувати у цьому положенні два місяці.

Їм щодня доводиться стикатися з викликами на кшталт необхідності приймати душ, ходити в туалет, їсти та навіть крутити педалі спеціального велосипеда. Все це вони роблять, залишаючись одним плечем на ліжку.

В ESA зазначають, що результати цього дослідження допоможуть відстежити потенційні зміни, які відбуваються з людським тілом, яке перебуває в космосі протягом тривалого часу, а також знайти спосіб протидіяти їм.

"Під час космічних місій тіла астронавтів зазнають безліч змін через відсутність гравітації — уражається все, від очей до серця, а м’язи та кістки починають чахнути", — кажуть автори дослідження.

Крім того, вчені вважають, що це допоможе знайти найкращі методи лікування пацієнтів з остеопорозом та хворобами опорно-рухового апарату.

Поточне дослідження проводиться з квітня до липня, а участь у ньому беруть 12 чоловіків віком від 20 до 45 років. Наступне дослідження проводитиметься з січня до квітня 2024 року.

Як повідомлялося раніше, вчені вигадали, як використовувати звукові хвилі, щоб занурити мишей у сплячку. Це може допомогти майбутнім космічним місіям простіше переносити тривалі перельоти, наприклад, на Марс.