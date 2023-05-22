На МКС запустили другий комерційний рейс: приватним кораблем вперше керує жінка

Приватний борт уже прибув до МКС

На Міжнародну космічну станцію вирушив другий в історії комерційний рейс. Бортом уперше командує жінка, а також на космічному кораблі присутня перша в історії астронавтка із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє "Медуза". Ракета-носія важкого класу Falcon-9 американської компанії SpaceX стартувала в ніч на 22 травня з космодрому на острові Меррітт (штат Флорида). Як уточнили в NASA, станом на вечір 22 травня астронавти вже прибули до МКС.

Ракета-носій відправила до космосу корабель "Крю Дрегон", який отримав назву "Фрідом". Екіпаж корабля складається із чотирьох астронавтів:

командир корабля — колишня астронавтка NASA Пеггі Вітсон;

пілот корабля — бізнесмен та льотчик Джон Шефнер;

спеціаліст польоту номер один — льотчик-винищувач Королівських військово-повітряних сил Саудівської Аравії Алі аль-Карні;

спеціаліст польоту номер два – перша жінка-астронавтка із Саудівської Аравії Райяна Барнаві.

NASA висунули вимогу, що місію має очолити досвідчений астронавт із досвідом польотів на МСК. Тому була обрана Пеггі Вітсон, яка, до того ж, стала першою в історії жінкою-командиром приватного космічного корабля. Після того, як "Фрідом" досягне навколоземної орбіти, кількість людей, які здійснили орбітальні польоти за всю історію, становитиме 600 осіб.

Екіпаж "Фрідом"

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені вивчають можливості заняття сексом у космосі. На сьогоднішній день немає офіційних даних про те, чи займалися астронавти коханням на орбіті. Вчені попереджають, що це може бути небезпечним.