На МКС запустили второй коммерческий рейс: частным кораблем впервые руководит женщина

Частный борт уже прибыл к МКС

На Международную космическую станцию отправился второй в истории коммерческий рейс. Бортом впервые командует женщина, а также на космическом корабле присутствует первая в истории астронавтка из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает "Медуза". Ракета-носителель тяжелого класса Falcon-9 американской компании SpaceX стартовала в ночь на 22 мая с космодрома на острове Мерритт (штат Флорида). Как уточнили в NASA, по состоянию на вечер 22 мая астронавты уже прибыли к МКС.

Ракета-носитель отправила в космос корабль "Крю Дрегон", который получил название "Фридом". Экипаж корабля состоит из четырех астронавтов:

командир корабля — бывшая астронавтка NASA Пегги Уитсон;

пилот корабля — бизнесмен и летчик Джон Шефнер;

специалист полета номер один — летчик-истребитель Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии Али аль-Карни;

специалист полета номер два — первая женщина-астронавтка из Саудовской Аравии Райяна Барнави.

NASA выдвинули требование, что миссию должен возглавить опытный астронавт с опытом полетов на МСК. Поэтому была выбрана Пегги Уитсон, которая, к тому же, стала первой в истории женщиной-командиром частного космического корабля. После того, как "Фридом" достигнет околоземной орбиты, число людей, совершивших обритальные полеты за всю историю, составит 600 человек.

Экипаж "Фридом"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые изучают возможности занятия сексом в космосе. На сегодняшний день нет официальных данных о том, занимались ли астронавты любовью на орбите. Ученые предупреждают, что это может быть опасно.