Риб відправлять "підкорювати" космос: що вигадали китайські вчені

Рибок у космос запускають не вперше

Китай має намір відправити рибок на свою космічну станцію Тяньгун і в цій місії є важлива мета.

Як повідомляє Futurism.com, метою подорожі рибок даніо стане спроба людей зрозуміти те, як живі істоти реагують на тривале перебування в космічному просторі.

При цьому вивчатимуть не лише те, як даніо пристосуються до місцевих умов, а й те, як адаптуватимуться інші мікроорганізми, які прибудуть на Тяньгун разом із ними.

Крім того, вчені хочуть зрозуміти, як відбувається процес втрати міцності кісток у астронавтів після тривалого перебування у невагомості. Існування цього ефекту вже добре відоме вченим, а тому тепер виникла потреба його вивчити докладніше.

Варто зазначити, що перші рибки до космосу були відправлені ще далекого 1973 року. Тоді експеримент показав, що рибки вже на другий день змогли почати орієнтуватися в нових умовах і почали використовувати джерела світла як орієнтир. Рибки навіть змогли відкласти ікру та вивести потомство, яке одразу ж зрозуміло, що робити в умовах невагомості.

А ось інше дослідження, яке було оприлюднено JAXA в 2016 році, показало, що рибки почали втрачати міцність кісток відразу ж після прибуття на МКС, хоча людям для запуску цього процесу знадобилося близько 20 днів.

Як повідомлялося раніше, Європейське космічне агентство (ESA) теж почало проводити подібне дослідження щодо вивчення втрати міцності кісток. Однак там вирішили для цього задіяти групу добровольців, яким тепер доведеться лежати на ліжку протягом двох місяців і отримати за це 18 тисяч євро.