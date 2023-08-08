Смерть за межами Землі: що станеться з тілом і чи можна ховати людину на Марсі

Смерть у космосі буде для людини швидкою, але болісною

За час польотів у космос загинув 21 астронавт. Незважаючи на те, що в NASA роблять все можливе, щоб уникнути цього, ризики загибелі за межами Землі все одно залишаються.

На порталі The Conversation розповіли про те, що станеться з людиною, якщо вона помре у відкритому космосі, і чи є можливість поховати її тіло, наприклад, на Марсі чи Місяці.

Людей часто цікавить питання, що станеться з людиною, якщо вона потрапить у відкритий космос без спеціального захисного скафандра. Відповідь проста — настане майже миттєва, але болісна смерть через відсутність кисню. За лічені секунди вся кров та інша рідина в організмі почне закипати і настане смерть.

Смерть на Марсі чи Місяці аналогічна: задуха, закипання крові та рідин, болісна смерть. Вчені відзначають, що на Місяці взагалі немає атмосфери, а на Марсі вона хоч і є, але дуже тонка. На випадок загибелі астронавта на земній орбіті у NASA є певний протокол дій.

Тож якщо дослідник помер на Міжнародній космічній станції, його тіло зобов’язані транспортувати на Землю протягом кількох годин на космічному кораблі. Якщо ж смерть настала на Місяці, то тіло може бути доставлене на Землю протягом декількох днів, оскільки пріоритетнішим для NASA вважається збереження життя живих членів екіпажу, ніж збереження трупа.

Але якщо смерть настане під час експедиції на Марс, на цей випадок чіткого алгоритму дій поки не передбачено. Але експерти зазначають, що це буде великою проблемою, оскільки тіло перебуватиме за 400 млн км від Землі.

"Найімовірніше, екіпаж в цьому випадку не повертатиметься відразу на Землю. Ймовірно, що труп буде доставлений на нашу планету вже після закінчення місії. Тобто приблизно через кілька років, якщо смерть астронавта настала ще в польоті", — розповів Еммануель Уркієта з медичного коледжу Бейлора.

Весь цей час тіло, найімовірніше, зберігатимуть у спеціальній камері чи мішку для трупів. Вологість та температура на космічному кораблі не повинні позначитися на стані тіла.

Щодо можливості поховати астронавта на Марсі, то це неможливо — земні бактерії можуть забруднити ґрунт іншої планети. Кремувати тіло в космосі також безглузда ідея, адже на це піде дуже багато енергії, яка потрібна живим учасникам експедиції. Найімовірніший варіант – тіло зберігатимуть у мішку для трупів до закінчення місії.

"З огляду на темпи освоєння космосу, вже зараз потрібно думати над тим, що люди можуть померти на поверхні іншого світу, і треба розуміти, що робити в такому разі", — вважає Еммануель Уркієта.

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