Людство може загинути? Вчені попереджають про небезпеку танення вічної мерзлоти

Вчені досі не знають, які таємниці зберігає в собі вічна мерзлота на планеті

Льодовики, що тануть, можуть не тільки затопити країни, а й нести небезпеку для всього живого на планеті. В умовах вічної мерзлоти збереглися древні віруси, які можуть становити небезпеку.

Про це заявили дослідники під керівництвом Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії, передає журнал PLOS. Людство ще не стикалося з цими вірусами, тому не знає, як їм протистояти.

Дослідники за допомогою комп’ютерного моделювання спрогнозували, як може розвиватися ситуація з таненням льодовиків та які можуть виникнути наслідки через звільнення древніх патогенів. Моделювання показало, що віруси здатні вторгатися у спільноти сучасних бактерій і навіть поневолювати деяких.

Так, згідно з дослідженнями вчених, багато давніх вірусів зможуть виживати і розвиватися в сучасному мікробному співтоваристві. Більшість їх ніяк не впливала на чисельність видів бактерій, але 3% змогли стати домінуючими видами. Крім того, частина з них зуміла повністю винищити господарів.

На перший погляд 1% здається несуттєвим показником. Однак варто враховувати величезну кількість стародавніх мікробів, що збереглися у вічній мерзлоті. Їхнє "відтавання" може нести небезпеку для сучасних і вивчених людиною мікроорганізмів.

Аналіз вчених був спрямований виключно на спільноти мікроорганізмів, що вільно живуть. Але скорочення або вимирання цих видів спричинить ланцюгову реакцію, вплинувши на всі харчові ланцюжки. Негативні та навіть трагічні наслідки через давні бактерії можуть торкнутися рослин, тварин, а потім і людей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що станеться із планетою, якщо люди раптово зникнуть. Вчені змоделювали долю планети та живих організмів.