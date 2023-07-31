Человечество может погибнуть? Ученые предупреждают об опасности таяния вечной мерзлоты

Ученые до сих пор до конца не знают, какие тайны хранит в себе вечная мерзлота на планете

Тающие ледники могут не только затопить страны, но и нести опасность для всего живого на планете. В условиях вечной мерзлоты сохранились древние вирусы, которые могут представлять опасность.

Об этом заявили исследователи под руководством Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, передает журнал PLOS. Человечество еще не стыкалось с этими вирусами, поэтому не знает, как им противостоять.

Исследователи при помощи компьютерного моделирования спрогнозировали, как может развиваться ситуация с таянием ледников и какие могут возникнуть последствия из-за освобождения древних патогенов. Моделирование показало, что вирусы способны вторгаться в сообщества современных бактерий и даже порабощать некоторых.

Так, согласно исследованиям ученых, многие древние вирусы смогут выживать и развиваться в современном микробном сообществе. Большая их часть никак не влияла на численность видов бактерий, но 3% смогли стать доминирующими видами. Кроме того, часть из них сумела полностью истребить виды-хозяев.

На первый взгляд 1% кажется несущественным показателем. Однако стоит учитывать огромное количество древних микробов, которые сохранились в вечной мерзлоте. Их "оттаивание" может нести опасность для современных и изученных человеком микроорганизмов.

Анализ ученых был направлен исключительно на сообщества свободно живущих микроорганизмов. Но сокращение или вымирание этих видов повлечет за собой цепную реакцию, оказав влияние на все пищевые цепочки. Негативные и даже трагичные последствия из-за древних бактерий могут коснуться растений, животных, а затем и людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что произойдет с планетой, если люди внезапно исчезнут. Ученые смоделировали судьбу планеты и живых организмов.