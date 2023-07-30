Глобальное потепление закончилось, заявляют в ООН: что случилось и почему это плохо

Глобальное потепление закончилось, началось "глобальное кипение"

Температура воздуха в июле 2023 года побила все рекорды метеорологических наблюдений, однако это только начало.

Как информирует Reuters, об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, хотя Всемирная метеорологическая организация (ВМО) пока не подтвердила это.

"Изменение климата уже здесь. Это ужасно. И это только начало", — сказал он.

При этом по его словам, речь уже не идет о глобальном потеплении, поскольку мир вошел в эпоху "глобального кипения".

Издание отмечает, что хоть ВМО пока не торопится с оценками, но о том, что июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдения уже сообщили исследователи Лейпцигского университета. По их данным в этом месяце температура воздуха станет на 0,2 градуса выше, чем в 2019 году, когда был зафиксирован предыдущий температурный рекорд.

Ученые ожидают, что средняя температура в этом месяце станет на 1,5 градуса выше июльской температуры в доиндустриальную эпоху. По их словам, в последний раз такая жара на планете наблюдалась 120 тысяч лет назад.

По словам специалистов, само повышение температуры для человека не так страшно, однако вместе с ним идут экстремальные погодные явления, вроде лесных пожаров, засухи или наводнений.

Как сообщалось ранее, потепление может сильно ударить по Черному морю, сделав его мертвым. Это не только сильно ударит по экологии, но и затронет соседние страны, включая Украину.