Глобальне потепління закінчилося, заявляють в ООН: що сталося і чому це погано

Глобальне потепління закінчилося, почалося "глобальне кипіння"

Температура повітря у липні 2023 року побила всі рекорди метеорологічних спостережень, проте це лише початок.

Як інформує Reuters, про це розповів генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, хоча Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) поки що не підтвердила це.

"Зміна клімату вже тут. Це жахливо. І це лише початок", — сказав він.

При цьому, за його словами, вже не йдеться про глобальне потепління, оскільки світ увійшов в епоху "глобального кипіння".

Видання зазначає, що хоч ВМО поки не поспішає з оцінками, але про те, що липень став спекотним місяцем за всю історію спостереження вже повідомили дослідники Лейпцизького університету. За їхніми даними, цього місяця температура повітря стане на 0,2 градуса вищою, ніж у 2019 році, коли було зафіксовано попередній температурний рекорд.

Вчені очікують, що середня температура цього місяця стане на 1,5 градуса вищою за липневу температуру в доіндустріальну епоху. За їхніми словами, востаннє така спека на планеті спостерігалася 120 тисяч років тому.

За словами фахівців, саме підвищення температури для людини не таке страшне, проте разом з ним йдуть екстремальні погодні явища, на зразок лісових пожеж, посухи чи повеней.

Як повідомлялося раніше, потепління може сильно вдарити Чорним морем, зробивши його мертвим. Це не тільки сильно вдарить по екології, а й торкнеться сусідніх країн, включаючи Україну.