Кількість до смішного мала: вчені підрахували, скільки потрібно людей, щоб колонізувати Марс

Скільки потрібно людей, щоб колонізувати Марс

Протягом тривалого часу вчені вважали, що для створення постійної бази на Марсі необхідно відправити туди щонайменше сотню людей, проте розвиток технологій дозволив переглянути цю цифру.

Як повідомляє Independent, вчені з Університету Джорджа Мейсона в США проаналізували більш ранні дослідження, які припускали, що колонія зможе підтримувати себе, якщо там проживатиме 100-500 осіб, і суттєво знизили цифру.

У своєму новому дослідженні вони повідомили, що така колонія зможе існувати навіть якщо там постійно проживатиме 22 особи.

Зазначається, що будівництво бази на Марсі буде надзвичайно складним завданням і його спочатку варто проектувати таким чином, щоб воно було самодостатнім. Це включає видобуток кисню для дихання, води для пиття і водню для палива.

Однак дослідники зазначають, що, крім цього, у колоністів будуть й інші проблеми, пов’язані з адаптацією до нових, жорстких, умов і психологічних моментів людської поведінки. Саме цим моментам і було присвячено основну увагу новому дослідженні.

"Ми прагнемо визначити галузі, які слід враховувати під час планування колонії, а також запропонувати мінімальний початковий розмір популяції, необхідний для створення стабільної колонії", — пишуть вчені.

Для аналізу вони взяли дані про команди, які працюють у складних замкнутих умовах на Землі, на кшталт підводників, полярників та астронавтів на МКС та змоделювали різні сценарії розвитку колонії на Марсі протягом 28 років.

Тим самим вчені дійшли висновку, що для підтримки життя в колонії у довгостроковій перспективі необхідно відправити туди щонайменше 22 особи. Також вони помітили, що найбільші шанси вижити там виявилися у людей із розвиненою емпатією та неконфліктністю, а ось невротичні люди вмирали у симуляції найчастіше.

Як повідомлялося раніше, вчені всерйоз замислилися над тим, щоб першими колоністами на Марсі були лише жінки. Це може здатися дивним, але на те є вагомі причини.