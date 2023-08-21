Ученые заметили на Солнце бегемота: может ли большое пятно спровоцировать магнитные бури

"Бегемот" настолько велик, что его можно увидеть с Марса

Ученые из солнечных лабораторий заранее пытаются сообщать землянам о взрыве на светиле, чтобы предупредить о возможных магнитных бурях. Теперь одним из помощников для ученых стал марсоход NASA Mars Perseverence, который ежедневно смотрит на Солнце, чтобы проверить воздух на наличие пыли.

По данным сайта Spaceweather, марсоход заметил большого солнечного бегемота.

Если Солнце выглядит так, значит, вокруг него много пыли: "На этих изображениях с низким качеством есть большое солнечное пятно. Поскольку Марс вращается вокруг обратной стороны Солнца, Perseverance может увидеть приближающиеся солнечные пятна более чем на неделю раньше, чем мы. Считайте это своим 1-недельным предупреждением: приближается большое солнечное пятно ".

Между тем, специалисты из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике магнитных бурь в августе и сентябре и добавляют, что на нем произошли изменения.

В этом месяце, а именно 26 августа, должно было состояться небольшое магнитное возмущение 4 баллов, но его по плану уже нет.

А в первом месяце сентября, хотя и прогнозировалось трехдневное магнитное возмущение (12-14 августа), оно состоится только 12 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о максимальном перепаде космической радиации на Солнце.