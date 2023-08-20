Ученые разгадали тайну динозавра с четырьмя крыльями: действительно ли они ему помогали

Динозавр был оппортунистом и питался всем, чем мог достать

О том, что микрорапторы отрастили себе дополнительную пару крыльев было известно уже давно, но теперь ученые нашли ответ на вопрос, действительно ли это помогло им стать более эффективными охотниками.

Как говорится в материале IFLScience, об этом идет речь в недавней статье доктора Дэвида Хоуна из Лондонского университета королевы Марии.

Наверняка многие люди, выросшие на фильмах "Парк Юрского периода" знают о существовании велоцирапторов, однако немногие догадываются о существовании их более мелких сородичей микрорапторов, хотя останков этих динозавров было найдено значительно больше.

Мелкий хищник микрораптор проживал в раннем меловом периоде около 130—125,5 млн лет назад и достигал длины в 83 сантиметра. Это может показаться солидной длиной, но если вспомнить, что около половины из этой цифры приходится на хвост, то мы получим весьма мелкую "птичку" весом около килограмма.

О том, что у них перья отрастали как на передних конечностях, так и на задних, известно было уже давно. Однако теперь ученые пришли к выводу, что это не очень-то ему и помогало.

В частности до нынешних дней сохранилось довольно много останков, которые показывали, что эти динозавры могли питаться мелкими млекопитающими, птицами, рыбой и ящерицами. Такой широкий набор говорит о том, что животное было оппортунистом и питалось тем, что могло достать, а не фокусировало свое развитие на охоте на специфической добыче.

Микрораптор

При этом Хоун пришел к выводу, что вторая пара крыльев для микрораптора скорее была обузой, поскольку добавляла дополнительного сопротивления воздуха, а также мешала цепляться за поверхности, вроде веток или стволов деревьев. Ни то, ни другое не добавляет "баллов" охотнику за мелкой юркой добычей.

"Если бы это был специалист по птицам, я был бы ошеломлен, потому что птицы летают намного лучше, чем эта штука. Это все равно, что использовать вертолеты, чтобы ловить самолеты", — отметил ученый.

Это опровергает популярную теорию о том, что эволюционные изменения непременно улучшают эффективность организма, поскольку в случае микрораптора вторая пара крыльев добавила ему больше проблем.

Хотя польза в них все равно есть. Так Майкл Хабиб и Джастин Холл из Университета Южной Калифорнии подсчитали, что наличие второй пары крыльев помогло этим динозаврам на 40% уменьшить радиус поворота в воздухе, что отлично подходит для жизни в густых лесах.

Таким образом можно предположить, что полет микрораптора был неуклюжим, но маневренным.

Как сообщалось ранее, ученые ранее выяснили, какие звуки издавали динозавры. Как оказалось, они по своим вокальным данным больше напоминали птиц, чем других современных архозавров.