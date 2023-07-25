Ученые нашли "жителей" Житомирщины возрастом в полтора миллиарда лет: почему это важно

Подобные находки случаются крайне редко

В отложениях Волынского кварцевого месторождения в Житомирской области были обнаружены остатки микроорганизмов, которые населяли нашу планету еще 1,5 миллиарда лет назад.

Как говорится в исследовании ученых из Украины, Германии и Люксембурга, обнаруженные трехмерные структуры позволят уточнить процесс зарождения и эволюции ранней жизни на Земле. Сама работа обнародована в журнале Biogeosciences.

Стоит отметить, что речь идет об останках существ из так называемого "скучного миллиарда". Этот длился примерно с 1,8 до 0,72 млрд лет назад в Протерозойской эре, а свое название он получил из-за того, что в это время тектонические и климатические процессы находились в весьма стабильном состоянии, а из-за низкого содержания кислорода в атмосфере эволюция жизни происходила очень медленно.

Поскольку в те времена живые организмы не обладали твердым скелетом, то и их остатки обычно быстро разлагались и не приводили к окаменению. Редкие исключения обычно представляют собой плохо сохранившиеся отпечатки.

Впрочем, житомирские остатки из пустот гранитных пегматитов отличаются от других, поскольку вследствие омывания богатыми фтором водами их внешняя оболочка покрылась силикатом алюминия, что позволило сохранить их форму до настоящих дней.

Обнаруженные организмы в основном представляют собой нитеподобные структуры с диаметром от 10 до 200 мкм, а в длину некоторые из них достигали 1 мм.

В некоторых из них были обнаружены хитозан, а также наноразмерные включения теллура и висмута. Это позволило предположить, что обнаруженные существа являются примитивными грибоподобными организмами, однако для большего понимания ученым придется сделать больше исследований.

Как сообщалось ранее, ученые ранее выяснили, какие звуки издавали динозавры. Как оказалось, они по своим вокальным данным больше напоминали птиц, чем других современных архозавров.