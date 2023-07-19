Миллионы не знают, что живет у них под ногами: в США нашли причудливое безглазое существо с сотнями ног (фото)

Новый вид был встречен в двух районах Лос-Анджелеса, однако не исключено, что его ареал обитания значительно шире

Биологи продолжают находить на нашей планете новых удивительных существ, которые подойдут лучше для фантастических фильмов, чем для учебников. На этот раз ученые из США нашли и описали новый вид многоножек, у которых нет глаз, зато есть 486 ног.

Как отмечается в сообщении Национального научного фонда США, 19-милиметровое животное, получившее название Illacme socal, живет под землей, что помогало ему длительное время избегать обнаружения.

"Существо приспособлено к жизни под землей и, вероятно, никогда не выходит на поверхность, поэтому более 18 миллионов человек в регионе не знают, что скрывается у них под ногами", — отмечает агентство.

Впервые новый вид многоножек был найден в 2018 году в округе Ориндж (Лос-Анджелес, штат Калифорния), однако полностью описан он был лишь в июне 2023 года.

Разные особи отличаются друг от друга количеством лапок и сегментов тела. Самый короткий представитель Illacme socal имел 51 сегмент и 190 лапок, а самый длинный — 125 сегментов и 486 ног. При этом самки зачастую были крупнее самцов.

Ученые шутят о том, что это существо больше бы подошло для фильмов ужаса, однако признают, что оно играет важнейшую функцию по расщеплению перегнивающего растительного материала, что позволяет одобрять почву полезными веществами.

Вероятно эти многоножки были распространены и в других регионах Лос-Анджелеса, но приход людей сократил их ареал обитания.

Как сообщалось ранее, ученые ранее наткнулись на любопытное существо, напоминающее причудливый цветок или морскую актинию, которое сидело на дереве. Впрочем, оказалось, что речь идет о колонии личинок мелких насекомых.