Монстр с белыми глазами: ученые описали нового жуткого обитателя морских глубин (фото)

Первый экземпляр был выловлен еще в начале 90-х, однако тогда его неправильно классифицировали

Ученые открыли неизвестный ранее вид кошачьих акул с необычными для представителей этого рода белыми глазами.

Как говорится в результатах исследования, опубликованных в Journal of Fish Biology, мертвую беременную самку этого вида было обнаружено еще в 1992 году у побережья Западной Австралии, однако изначально ее неправильно классифицировали.

Теперь же ученые еще раз обратили внимание на ее странные яичные капсулы (так называемый "русалочьий кошелек"), которые существенно отличаются от других кошачьих акул.

Собственно из-за странной формы яиц вид и был назван Apristurus ovicorrugatus ("гофрированные яйца").

В 2011 году ученые нашли странную яйцевую капсулу с эмбрионом акулы, исследователи поняли, что они принадлежат роду Apristurus, однако дальнейшие попытки установить к какому именно виду они относятся не принесли успехов.

Лишь в этом году ученые смогли сопоставить найденные яйца с другими образцами и мертвой самкой, что позволило описать животное, как новый вид.

Несмотря на свой страшный внешний вид, акула достигает длины примерно это 46 сантиметров, потому человеку она причинить вред вряд ли сможет.

Яйцевая капсула нового вида акул

Яйцевая капсула прикрепленная к кораллу

Apristurus ovicorrugatus

Как сообщалось ранее, ученые смогли установить какие звуки на самом деле издавали динозавры.