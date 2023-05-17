Монстр з білими очима: вчені описали нового жахливого мешканця морських глибин (фото)

Перший екземпляр був виловлений ще на початку 90-х, проте тоді його неправильно класифікували

Вчені відкрили невідомий раніше вид котячих акул із незвичайними для представників цього роду білими очима.

Як йдеться у результатах дослідження, опублікованих у Journal of Fish Biology, мертву вагітну самку цього виду було виявлено ще 1992 року біля узбережжя Західної Австралії, проте спочатку її неправильно класифікували.

Тепер учені ще раз звернули увагу на її дивні яєчні капсули (так званий "русалковий гаманець"), які суттєво відрізняються від інших котячих акул.

Власне через дивну форму яєць вигляд і був названий Apristurus ovicorrugatus ("гофровані яйця").

У 2011 році вчені знайшли дивну яйцеву капсулу з ембріоном акули, дослідники зрозуміли, що вони належать роду Apristurus, проте подальші спроби встановити до якого саме виду вони відносяться не принесли успіхів.

Лише цього року вчені змогли порівняти знайдені яйця з іншими зразками та мертвою самкою, що дозволило описати тварину як новий вид.

Попри свій страшний зовнішній вигляд, акула досягає довжини приблизно 46 сантиметрів, тому людині вона завдати шкоди навряд чи зможе.

Яйцева капсула нового виду акул

Яйцева капсула прикріплена до коралу

Apristurus ovicorrugatus

Як повідомлялося раніше, вчені змогли встановити якісь звуки насправді видавали динозаври.