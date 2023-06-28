"Цветок" с десятками щупалец: ученый наткнулся в лесе на любопытное существо (видео)

Существо было наиболее активно, когда ученый на него дышал

Во время визита в национальный парк Тамбопата (Перу) биолог Аарон Померанц наткнулся на любопытное существо, напоминающее причудливый цветок или морскую актинию, которое сидело на дереве.

Ученому удалось заснять на видео, то как во время его приближения, оно начало синхронно извиваться и пульсировать.

"Визуально его можно сравнить с кучкой дождевых червей, собравшихся вместе. Несмотря на крупный размер, существо могло двигаться очень быстро, а в процессе съемки оно несколько раз бросалось на камеру, но не причинило никакого вреда", — отметил он.

Как оказалось существо представляет собой сборище личинок пилилщиков — мелких насекомых, внешне чем-то напоминающих осу и не превышающих в длину 2 сантиметров.

По отдельности они уязвимы и представляют собой легкую добычу для хищников, однако вместе имеют возможность запугать охотника. Биолог сравнил эту группу с "спартанскими воинами", которые отражают опасность плечом к плечу.

Померанц отметил, что наиболее активная реакция поступала, когда он дышал на этих личинок или когда положил руку на дерево рядом с ними.

Стоит отметить, что исследования Университета Западной Калифорнии показали, что они могут общаться с помощью вибрационных сигналов и тем самым координировать свои действия.

А вот так личинки выглядят с другого ракурса:

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