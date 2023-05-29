Толстая, волосатая и без рук: как бы выглядела Русалочка в реальном мире

Мифическое создание точно красавицей назвать не удастся

Многие знают и любят сказку о Русалочке, однако могло ли подобное создание на самом деле гипотетически выжить в нашем мире? Ответ на этот вопрос попыталась дать морской биолог Хелен Скейлз.

Как сообщает Science Focus, ученая даже провела ряд экспериментов, чтобы проверить, насколько подобное существо хорошо бы чувствовало себя в воде.

Она использовала моноплавник, чтобы соединить ноги в большой рыбий хвост и пришла к выводу, что это действительно хороший способ перемещаться в воде.

Впрочем, проблемы начались не с рыбьей половиной, а с человеческой. Дело в том, что человеческое строение тела не очень хорошо подходит для жизни в воде.

Если у существа нет жабр и ей пришлось бы выныривать, чтобы подышать воздухом, то человеческий нос для этого не очень хорошо подойдет. К примеру у морских млекопитающих и рептилий зачастую нос поднят достаточно высоко, чтобы из воды не надо было высовывать всю голову.

Кроме того, человеческие легкие имеют свойство уменьшаться из-за давления воды, а потому русалке пришлось бы иметь какие-то свои приспособления, чтобы нивелировать это. Например, у кашалотов, которые регулярно сражаются с высоким давлением, имеется усиленная грудная клетка.

Впрочем, наибольшее количество проблем русалкам доставляли бы их руки. Хоть на суше они помогают управлять предметами, но в воде они усиливают сопротивление, что ведет к дополнительным расходам энергии при перемещении.

Поэтому рыбы и другие животные, живущие в воде, имеют обтекаемую форму. Таким образом, если бы русалки долгое время жили в воде, то эволюция что-то сделала бы с их конечностями.

"Если, конечно, нет какой-то эволюционной причины, по которой у них есть руки. В их окружении может быть что-то такое, что делает сбор пищи приоритетом перед быстрым перемещением", — отметила Скейлз.

Кроме того, ученая отмечает, что проблем также доставит человеческая кожа. Поскольку на суше она эволюционировала для максимально быстрого охлаждения тела, то в холодных океанических водах это было бы большой проблемой. Поэтому русалкам понадобился либо внушительный запас жира, либо плотная шерсть, как у выдры.

В любом случае иметь половину тела от рыбы, а другую от человека, по словам ученой, это "иметь худшее из двух миров". При том, неважно какая часть будет человеческой, верхняя или нижняя, она в любом случае будет плохо подходить к жизни в воде.

Как сообщалось ранее, ученые придумали, как отрастить мышам рога. И дело тут не в обычном любопытстве.