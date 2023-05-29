Товста, волохата і без рук: як би виглядала Русалочка в реальному світі

Міфічне створення точно красунею назвати не вдасться

Багато хто знає та любить казку про Русалочку, проте чи могло подібне створення насправді гіпотетично вижити у нашому світі? Відповідь це питання спробувала дати морський біолог Хелен Скейлз.

Як повідомляє Science Focus, вчена навіть провела низку експериментів, щоб перевірити, наскільки подібна істота добре почувалася б у воді.

Вона використовувала моноплавець, щоб з’єднати ноги у великий риб’ячий хвіст і дійшла висновку, що це справді хороший спосіб переміщатися у воді.

Проте проблеми почалися не з риб’ячою половиною, а з людською. Річ у тому, що людська будова тіла не дуже добре підходить для життя у воді.

Якщо істота не має зябер і їй довелося б виринати, щоб подихати повітрям, то людський ніс для цього не дуже добре підійде. Наприклад, у морських ссавців і рептилій часто ніс піднято досить високо, щоб з води не треба було висовувати всю голову.

Крім того, людські легені мають властивість зменшуватися через тиск води, а тому русалці довелося б мати якісь свої пристосування, щоб нівелювати це. Наприклад, кашалоти, які регулярно борються з високим тиском, мають посилену грудну клітину.

Втім, найбільше проблем русалкам доставляли б їхні руки. Хоча на суші вони допомагають маніпулювати предметами, але у воді вони посилюють опір, що веде до додаткових витрат енергії під час переміщення.

Тому риби та інші тварини, що живуть у воді, мають обтічну форму. Таким чином, якби русалки тривалий час жили у воді, то еволюція щось зробила б із їхніми кінцівками.

"Якщо, звичайно, немає якоїсь еволюційної причини, через яку вони мають руки. У їхньому оточенні може бути щось таке, що робить збирання їжі пріоритетом перед швидким переміщенням", — зазначила Скейлз.

Крім того, вчена зазначає, що проблем також доставить людська шкіра. Оскільки на суші вона еволюціонувала для якнайшвидшого охолодження тіла, то в холодних океанічних водах це було б великою проблемою. Тому русалкам знадобився або значний запас жиру, або щільна шерсть, як у видри.

У будь-якому випадку мати половину тіла від риби, а іншу від людини, за словами вченої, це "мати найгірше з двох світів". При тому, неважливо яка частина буде людською, верхня або нижня, вона в будь-якому випадку буде погано підходити до життя у воді.

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