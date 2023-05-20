Морські хижаки полюють на яхти біля берегів Іспанії: вчені намагаються зрозуміти, що відбувається

Хижаки все ще не зацікавлені в полюванні на людей і схоже "мстять" лише яхтам

Біля берегів Іспанії почастішали випадки нападу косаток на невеликі яхти та вчені не можуть зрозуміти навіщо це їм.

Як сказано в дослідженні, яке було оприлюднено в липні минулого року, перші відомості про атаки цих морських ссавців біля узбережжя Піренейського півострова з’явилися у 2020 році і з того часу стали частішими.

При цьому роблять вони це навмисне і дотримуються єдиної схеми — атакують судно з корми і втрачають інтерес після того, як воно зупинилося.

Вчені вважають, що така зміна у поведінці пов’язана з травматичною подією, яка отримала одну з тварин. Однак через зграйний спосіб життя і здатність до навчання, тепер цю рису поведінки перехоплюють і молодші особини у старших родичів.

Про це, наприклад, говорить нещодавній випадок, який стався в Гібралтарській протоці 4 травня 2023 року. Шкіпер яхти Вернер Шауфельбергер після цього розповів, що судно атакували три косатки — старша особина та дві молоді. Велика особина з розгону таранила яхту збоку, а молодняк перехоплював її поведінку та атакував її в інших місцях.

"Дві маленькі косатки спостерігали за більшою технікою і, трохи розігнавшись, теж врізалися в човен", — розповів він.

Екіпажу вдалося зв’язатися з береговим патрулем, який врятував екіпаж, проте яхта затонула на півдорозі до порту. 2 травня цього року там же стався аналогічний випадок із ще однією яхтою. Один із пасажирів яхти стверджував, що самка спеціально навчала дитинча бити судно з корми.

Дослідники підозрюють, що одна з самок, яку називають Білою Гледіс, могла зіткнутися з судном або потрапити в сітку під час незаконного лову риби, після чого у неї і сталася зміна в поведінці.

Слід зазначити, що розміри дорослої косатки можуть становити до 7 метрів і 8 тонн ваги у самців і до 6 метрів і 4 тонн у самок. Тобто зіткнення з подібною твариною для дрібної яхти безвісти точно не залишиться.

Однак подібна поведінка є небезпечною не тільки для людей, а й для самих косаток. Після перших повідомлень про атаки у 2020 році було виявлено чотири загиблі особини, хоча поки не можна говорити, що вони загинули саме внаслідок зіткнень із суднами.

Косатка

Як повідомлялося раніше, вчені раніше з’ясували, чому акули нападають на людей. І це зовсім не тому, що ми виглядаємо для них смачними.