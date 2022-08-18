У Гренландії знайшли незвичайну рибу: вона світиться, а в її жилах тече антифриз

Білки-антифризи допомогли рибці вижити у холодних водах

Біля берегів Гренландії було виявлено маленьку рибку, яка пристосувалася до виживання в екстремально холодних умовах.

Як повідомляє Live Science, під час дослідження біологічної різноманітності Північного Льодовитого океану, вчені натрапили на незвичайну рибу-равлика, яка пристосувалася до виживання в цих умовах завдяки білкам-антифризам.

Примітно, що рівень цих білків у крові перевищує будь-які відомі показники в інших арктичних риб.

На відміну від деяких видів холоднокровних амфібій та рептилій, риби не можуть вижити, коли їх тілесні рідини починають замерзати та утворювати крижинки всередині їхніх тіл.

Однак деякі арктичні види риб пішли іншим шляхом розвитку і виробили спеціальні білки-антифризи, які прилипають до дрібних крижинок і заважають їм ставати більшими.

У крові виявлених мальків ряболистої риби-равлики (Liparis gibbus) знайшли більшу концентрацію цих білків, ніж у будь-якої іншої арктичної риби. Мало того, вони до того ж світяться яскраво-зеленим та червоним кольорами. Це перший випадок біолюмінесценції у полярних риб, які змушені переживати тривалі періоди темряви.

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