В Гренландии нашли необычную рыбу: она светится, а в ее жилах течет антифриз

Белки-антифризы помогли рыбке выжить в холодных водах

У берегов Гренландии была обнаружена маленькая рыбка, которая приспособилась к выживанию в экстремально холодных условиях.

Как сообщает Live Science, во время исследования биологического разнообразия Северного Ледовитого океана, ученые наткнулись на необычную рыбу-улитку, которая приспособилась к выживанию в этих условиях благодаря белкам-антифризам.

Примечательно, что у нее уровень этих белков в крови превышает любые известные показатели у других арктических рыб.

В отличие от некоторых видов хладнокровных амфибий и рептилий, рыбы не могут выжить, когда их телесные жидкости начинают замерзать и образовывать льдинки внутри их тел.

Однако некоторые арктические виды рыб пошли по другому пути развития и выработали специальные белки-антифризы, которые прилипают к мелким льдинкам и мешают им становиться крупнее.

В крови обнаруженных мальков пестролистной рыбы-улитки (Liparis gibbus) нашли большую концентрацию этих белков, чем в любой другой арктической рыбы. Более того, они к тому же светятся ярко-зеленым и красным цветами. Это первый случай биолюминесценции у полярных рыб, которые вынуждены переживать длительные периоды темноты.

Читайте также: Категория Наука Ученые вернули слепым людям зрение при помощи свиней Технология может стать доступной альтернативой трансплантации роговой оболочки

Как сообщалось ранее, американская компания Colossal Biosciences намерена в скором времени вернуть к жизни шерстистых мамонтов, которые около 250 тысяч лет назад бродили по Европе, Азии и Северной Америке.