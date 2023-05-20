Морские хищники охотятся на яхты у берегов Испании: ученые пытаются понять, что происходит

Хищники все еще не заинтересованы в охоте на людей и похоже "мстят" только яхтам

У берегов Испании участились случаи нападения косаток на небольшие яхты и ученые не могут понять зачем это им.

Как говорится в исследовании, которое было обнародовано в июле прошлого года, первые сведение об атаках этих морских млекопитающих у побережья Пиренейского полуострова появились в 2020 году и с тех пор стали более частыми.

При этом делают они это умышленно и следуют единой схеме — атакуют судно с кормы и теряют интерес после того, как оно остановилось.

Ученые считают, что такое изменение в поведении связано с травматическим событием, которое получило одно из животных. Однако из-за стайного образа жизни и способности к обучению, теперь эту черту поведения перехватывают и более молодые особи у старших сородичей.

Об этом, к примеру говорит недавний случай, который произошел в Гибралтарской протоке 4 мая 2023 года. Шкипер яхты Вернер Шауфельбергер после этого рассказал, что судно атаковали три косатки — старшая особь и две молодые. Крупная особь с разгона таранила яхту с боку, а молодые перехватывали ее поведение и атаковали ее в других местах.

"Две маленькие косатки наблюдали за техникой более крупной и, немного разогнавшись, тоже врезались в лодку", — рассказал он.

Экипажу удалось связаться с береговым патрулем, который спас экипаж, однако яхта затонула на полпути к порту. 2 мая этого года там же произошел аналогичный случай с еще одной яхтой. Один из пассажиров яхты утверждал, что самка специально обучала детеныша бить судно с кормы.

Исследователи подозревают, что одна из самок, которую именуют Белой Гледис могла столкнуться с судном или попасть в сеть во время незаконной ловли рыбы, после чего у нее и случилась перемена в поведении.

Стоит отметить, что размеры взрослой косатки могут составлять до 7 метров и 8 тонн веса у самцов и до 6 метров и 4 тонн у самок. То есть столкновение с подобным животным для мелкой яхты бесследно точно не останется.

Однако подобное поведение является опасным не только для людей, но и для самих косаток. После первых сообщений об атаках в 2020 году было обнаружено четыре погибших особи, хотя пока нельзя говорить, что они погибли именно в результате столкновений с суднами.

Косатка

Как сообщалось ранее, ученые ранее выяснили, почему акулы нападают на людей. И это вовсе не потому, что мы выглядим для них вкусными.