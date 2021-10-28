Путают с морскими котиками: ученые выяснили, почему акулы нападают на людей

Возможно новая работа позволит уменьшить количество нападений акул на людей.

Ученые проанализировали движения зрительное восприятие белых акул, чтобы понять, действительно ли они нападают на людей, потому что путают их со своей основной добычей вроде тюленей и морских львов.

Согласно их выводам, обнародованным в журнале Journal of the Royal Society Interface, эта гипотеза имеет веские основания считаться правдой.

Как известно, наиболее часто акулы атакуют серферов, что можно объяснить визуальной схожестью доски с ластоногим, если смотреть на нее снизу. Однако стоит отметить, что эти рыбы нападают на людей не так часто, как это может показаться. Впрочем, каждый такой случай неизбежно вызывает резонанс в СМИ, что лишь усиливает страх человечества перед акулами. А это в свою очередь может привести к неоправданным мерам по их уничтожению.

При этом от "ответки" человечества часто страдают даже те виды акул, которые на людей никогда не нападали.

Теория о нападении акул из-за схожести серферов с ластоногими ранее сталкивалась с критикой, поскольку она базировалась на особенностях зрительного восприятия человека, а не акул. Кроме того, были исследования, которые показывали, что акулы кусают людей не настолько сильно, как свою добычу.

Теперь же ученые смоделировали движения морских котиков, морских львов и людей, после чего проанализировали, как их может видеть белая акула.

Оказалось, что плывущий человек ничем не отличается для акулы от ластоногого, что свидетельствует в пользу случайных нападений.

Однако они подчеркивают, что у этих рыб есть и другие органы чувств, а потому не всегда нападения могут быть случайностью.

Ученые надеются, что эта работа поможет человечеству найти действенные меры, которые позволят минимизировать случаи нападения акул на серферов.

Как сообщалось ранее, в новой редакции Красной книги было отмечено, что двум пятым всех видов акул и скатов грозит вымирание.