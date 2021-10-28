Плутають із морськими котиками: вчені з’ясували, чому акули нападають на людей

Можливо, нова робота дозволить зменшити кількість нападів акул на людей.

Вчені проаналізували рухи зорове сприйняття білих акул, щоб зрозуміти, чи дійсно вони нападають на людей, тому що плутають їх зі своїм основним раціоном на зразок тюленів і морських левів.

Згідно з їхніми висновками, оприлюдненими в журналі Journal of the Royal Society Interface, ця гіпотеза має вагомі підстави вважатися правдою.

Як відомо, найчастіше акули атакують серферів, що можна пояснити візуальною схожістю дошки з ластоногим, якщо дивитися на неї знизу. Однак варто відзначити, що ці риби нападають на людей не так часто, як це може здатися. Втім, кожен такий випадок неминуче викликає резонанс у ЗМІ, що лише посилює страх людства перед акулами. А це, своєю чергою, може призвести до невиправданих заходів щодо їх знищення.

При цьому від "відповіді" людства часто страждають навіть ті види акул, які на людей ніколи не нападали.

Теорія про напад акул через схожість серферів із ластоногими раніше стикалася з критикою, оскільки вона базувалася на особливостях зорового сприйняття людини, а не акул. Крім того, були дослідження, які показували, що акули кусають людей не так сильно, як свою видобуток.

Тепер учені змоделювали рухи морських котиків, морських левів і людей, після чого проаналізували, як їх може бачити біла акула.

Виявилося, що людина, яка пливе на дошці, нічим не відрізняється для акули від ластоногого, що свідчить на користь випадкових нападів.

Однак вони підкреслюють, що ці риби мають інші органи відчуттів, а тому не завжди напади можуть бути випадковістю.

Вчені сподіваються, що ця робота допоможе людству знайти дієві заходи, які дозволять мінімізувати випадки нападу акул на серферів.

Як повідомлялося раніше, у новій редакції Червоної книги було зазначено, що двом п’ятим усіх видів акул та схилів загрожує вимирання.