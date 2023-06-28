"Квітка" з десятками щупалець: вчений натрапив у лісі на цікаву істоту (відео)

Істота була найактивнішою, коли вчений на неї дихав

Під час візиту до національного парку Тамбопата (Перу) біолог Аарон Померанц натрапив на цікаву істоту, що нагадує химерну квітку або морську актинію, що сиділа на дереві.

Вченому вдалося зняти на відео, як під час його наближення, воно почало синхронно звиватися і пульсувати.

"Візуально його можна порівняти з купкою дощових черв’яків, що зібралися разом. Попри великий розмір, істота могла рухатися дуже швидко, а в процесі зйомки вона кілька разів кидалася на камеру, але не завдала ніякої шкоди", — зазначив він.

Як виявилося істота являє собою збіговисько личинок пильщиків — дрібних комах, що зовні чимось нагадують осу і не перевищують у довжину 2 сантиметрів.

Окремо вони вразливі і є легким видобуванням для хижаків, проте разом мають можливість залякати мисливця. Біолог порівняв цю групу зі "спартанськими воїнами", які відображають небезпеку пліч-о-пліч.

Померанц зазначив, що найактивніша реакція надходила, коли він дихав на цих личинок або коли поклав руку на дерево поруч із ними.

Варто зазначити, що дослідження Університету Західної Каліфорнії показали, що вони можуть спілкуватися за допомогою вібраційних сигналів і цим координувати свої дії.

А ось так личинки виглядають з іншого ракурсу:

Як повідомлялося раніше, вчені відкрили невідомий раніше вигляд котячих акул із незвичайними для представників цього роду білими очима.