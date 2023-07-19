Мільйони не знають, що живе у них під ногами: у США знайшли химерну безоку істоту з сотнями ніг (фото)

Новий вид був зустрінутий у двох районах Лос-Анджелеса, проте не виключено, що його ареал проживання значно ширший

Біологи продовжують знаходити на нашій планеті нові дивовижні істоти, які підійдуть краще для фантастичних фільмів, ніж для підручників. Цього разу вчені зі США знайшли та описали новий вид багатоніжок, які не мають очей, зате мають 486 ніг.

Як наголошується в повідомленні Національного наукового фонду США, 19-міліметрова тварина, яка отримала назву Illacme socal, живе під землею, що допомагало їй тривалий час уникати виявлення.

"Істота пристосована до життя під землею і, ймовірно, ніколи не виходить на поверхню, тому понад 18 мільйонів людей у регіоні не знають, що ховається у них під ногами", — зазначає агентство.

Вперше новий вид багатоніжок було знайдено у 2018 році в окрузі Оріндж (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія), проте повністю описаний він був лише у червні 2023 року.

Різні особини відрізняються один від одного кількістю лапок та сегментів тіла. Найкоротший представник Illacme socal мав 51 сегмент та 190 лапок, а найдовший – 125 сегментів та 486 ніг. При цьому самки найчастіше були крупнішими за самців.

Вчені жартують про те, що ця істота більше підійшла б для фільмів жаху, проте визнають, що вона відіграє найважливішу функцію з розщеплення рослинного матеріалу, що дозволяє збагачувати ґрунт корисними речовинами.

Ймовірно, ці багатоніжки були поширені і в інших регіонах Лос-Анджелеса, але прихід людей скоротив їх ареал проживання.

Як повідомлялося раніше, вчені раніше натрапили на цікаву істоту, що нагадує химерну квітку або морську актинію, що сиділа на дереві. Втім, виявилося, що йдеться про колонію личинок дрібних комах.