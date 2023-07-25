Вчені знайшли "мешканців" Житомирщини віком у півтора мільярди років: чому це важливо

Подібні знахідки трапляються вкрай рідко.

У відкладах Волинського кварцового родовища на Житомирщині було виявлено залишки мікроорганізмів, які населяли нашу планету ще 1,5 мільярда років тому.

Як йдеться у дослідженні вчених з України, Німеччини та Люксембургу, виявлені тривимірні структури дозволять уточнити процес зародження та еволюції раннього життя на Землі. Сама робота оприлюднена в журналі Biogeosciences.

Варто зазначити, що йдеться про останки істот із так званого "нудного мільярда". Цей період тривав приблизно з 1,8 до 0,72 млрд років тому в Протерозойській ері, а свою назву він отримав через те, що в цей час тектонічні та кліматичні процеси перебували у досить стабільному стані, а через низький вміст кисню в атмосфері еволюція життя відбувалася дуже повільно.

Оскільки в ті часи живі організми не мали твердого скелета, то і їх залишки зазвичай швидко розкладалися і не призводили до скам'яніння. Рідкісні винятки зазвичай являють собою відбитки, що погано збереглися.

Втім, житомирські залишки з порожнин гранітних пегматитів відрізняються від інших, оскільки внаслідок омивання багатими фтором водами їхня зовнішня оболонка покрилася силікатом алюмінію, що дозволило зберегти їхню форму до теперішніх днів.

Виявлені організми в основному є ниткоподібними структурами з діаметром від 10 до 200 мкм, а в довжину деякі з них досягали 1 мм.

У деяких з них було виявлено хітозан, а також нанорозмірні включення телуру та вісмуту. Це дозволило припустити, що виявлені істоти є примітивними грибоподібними організмами, проте для більшого розуміння вченим доведеться зробити більше досліджень.

Як повідомлялося раніше, вчені раніше з’ясували, які звуки видавали динозаври. Як виявилося, вони за своїми вокальними даними більше нагадували птахів, ніж інших сучасних архозаврів.