Вчені розгадали таємницю динозавра із чотирма крилами: чи справді вони йому допомагали

Динозавр був опортуністом і харчувався всім, чим міг дістати

Про те, що мікрораптори відростили собі додаткову пару крил, було відомо вже давно, але тепер вчені знайшли відповідь на запитання, чи справді це допомогло їм стати ефективнішими мисливцями.

Як йдеться у матеріалі IFLScience, про це йдеться у нещодавній статті доктора Девіда Хоуна з Лондонського університету королеви Марії.

Напевно, багато людей, які виросли на фільмах "Парк Юрського періоду" знають про існування велоцирапторів, проте мало хто здогадується про існування їх дрібніших родичів мікрорапторів, хоча останків цих динозаврів було знайдено значно більше.

Дрібний хижак мікрораптор проживав у ранньому крейдяному періоді близько 130-125,5 млн років тому і досягав довжини 83 сантиметри. Це може здатися солідною довжиною, але якщо згадати, що близько половини цієї цифри припадає на хвіст, то ми отримаємо дуже дрібну "пташку" вагою близько кілограма.

Про те, що у них пір’я відростало як на передніх кінцівках, так і на задніх, відомо було вже давно. Однак тепер вчені дійшли висновку, що це не дуже йому й допомагало.

Зокрема донині збереглося чимало останків, які показували, що ці динозаври могли харчуватися дрібними ссавцями, птахами, рибою та ящірками. Такий широкий набір говорить про те, що тварина була опортуністом і харчувалася тим, що могла дістати, а не фокусувала свій розвиток на полюванні на специфічну здобич.

Мікрораптор

При цьому Хоун дійшов висновку, що друга пара крил для мікрораптора швидше була тягарем, оскільки додавала додаткового опору повітря, а також заважала чіплятися за поверхні, на кшталт гілок або стовбурів дерев. Ні те, ні інше не додає "балів" мисливцеві за дрібною спритною здобиччю.

"Якби це був фахівець по птахах, я був би приголомшений, тому що птахи літають набагато краще, ніж ця штука. Це все одно, що використовувати гелікоптери, щоб ловити літаки", — зазначив учений.

Це спростовує популярну теорію про те, що еволюційні зміни неодмінно покращують ефективність організму, оскільки у разі мікрораптора друга пара крил додала йому більше проблем.

Хоча користь у них все одно є. Так Майкл Хабіб та Джастін Холл з Університету Південної Каліфорнії підрахували, що наявність другої пари крил допомогла цим динозаврам на 40% зменшити радіус повороту в повітрі, що чудово підходить для життя у густих лісах.

Таким чином можна припустити, що політ мікрораптора був незграбним, але маневреним.

Як повідомлялося раніше, вчені раніше з’ясували, які звуки видавали динозаври. Як виявилося, вони за своїми вокальними даними більше нагадували птахів, ніж інших сучасних архозаврів.