На Солнце произошла вспышка, равная миллиардам атомных бомб: станет ли она причиной магнитных бурь на Земле

Ученые обнародовали график штормов на август и сентябрь

На Солнце астросиноптики заметили множество пятен, которые становятся все больше и потенциально опасными. Однако ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований уверяют, что в ближайшее время солнечная активность будет низкой, хотя на светиле произошла мощная вспышка.

Как сообщает Spaceweather, 17 августа на светиле взорвалась магнитная нить, высвободившая за собой столько энергии, сколько миллиард атомных бомб Второй мировой войны.

Они добавляют, что для Солнца, которое само по себе является автономной ядерной бомбой мощностью 10 в 27 степени тонн, взрыв магнитной нити такой силы можно считать "низкоактивным".

Однако этот взрыв не станет причиной магнитных бурь на Земле в ближайшее время.

Между тем, специалисты из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике магнитных бурь в августе и сентябре.

В частности, во второй декаде августа состоится лишь небольшое магнитное возмущение 4 баллов силой — 26 августа.

А в первом месяце осени геомагнитных штормов также не ожидается, но прогнозируется небольшое трехдневное возмущение 4 баллов — 12-14 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о максимальном перепаде космической радиации на Солнце.