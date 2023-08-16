Солнце усыпано пятнами: когда землянам ждать магнитные бури в августе

Вероятно, светило готовит новые подарки

Астросинпотики из Национального управления океанических и атмосферных исследований говорили, что есть небольшая вероятность вспышки на светиле от пятна AR3395. Его геомагнитная активность стихла, хотя ученые предостерегают о новой угрозе — обилии новых пятен на Солнце.

Как сообщается на сайте Spaceweather, хотя и угроза есть, но вероятность сильных вспышек равна не более 1%. То есть магнитных бурь в ближайшее время не стоит ждать.

Такое же мнение имеют и астросиноптики из Meteofor. Итак, в течение 16-18 августа на Земле произойдет лишь небольшое магнитное возмущение от 1 до 4 баллов силой. Однако наибольшее скопление магнитного возмущения предполагается 17 августа в 3:00.

В то же время специалисты из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике магнитных бурь в августе и сентябре.

Ближайшее магнитное возмущение земляне ожидают 17 августа, его сила составит 4 балла мощности. Затем, через 8-дневную тишину, снова возобновится возмущение — 26 августа.

В первом месяце осени магнитных бурь не предусмотрено, но прогнозируется небольшое возмущение 4 баллов — 12 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о гигантском солнечном пятне, которое в течение 48 часов выросло и стало в 10 раз больше Земли.