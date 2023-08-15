NASA завершает развертывание роя роботов-спутников на орбите Земли: для чего они нужны

Рой завершают подготовку к введению в эксплуатацию

Североамериканское космическое ведомство (NASA) устранило проблемы со связью с одним из спутников Starling CubeSats, которые были запущены для демонстрации возможностей взаимодействия устройств в рамках автономного роя.

Как говорится в материале ScitechDaily, рой состоит из четырех спутников — Пинки, Инки, Блинки и Клайд. Однако после запуска у Блинки возникли проблемы со связью.

Проект является частью амбициозной задумки по разработке устройств для исследования и освоения космоса, который будет состоять с множества спутников, способных к самокоординации.

После запуска четырех спутников, у Блинки возникли проблем со связью, которые были решены обновлением оценок его орбитального положения и передачей инструкций по выравниванию антенн относительно наземных станций.

Кроме того, предположительно была обнаружена утечка из двигателя, которая тоже была устранена.

Сейчас все четыре корабля находятся на этапе введения в эксплуатацию, после всех настроек Starling начнет маневр "остановки дрейфа", после чего произойдет выравнивание положений спутников и запуск тестирования поведения роя.

Эксперимент Starling необходим для проверки алгоритмов группового маневрирования спутников без вмешательства с Земли, проверки работы космической связи между ними, а также автономного определения своих позиций относительно звезд.

Как сообщалось ранее, в июне ESA впервые в истории провела прямую трансляцию с аппарата, который пролетал вокруг Марса.