Больше не застрянут: ученые придумали, как решить главную проблему марсоходов и луноходов (видео)

Роботов-собак хотят отправить изучать Луну и Марс

В последнее время интерес человечества к изучению других планет значительно возрос, а прогресс NASA в реализации миссии "Артемида" и SpaceX в попытках запустить гигантскую ракету Starship лишь добавляют оптимизма фанатам космоса. Однако в настоящее время для изучения Луны и Марса человечество продолжает полагаться на несовершенные роверы, которые не могут пробраться во многие труднодоступные места.

Впрочем, команда Robotic System Lab намерена исправить основной их недостаток и представила свои аппараты.

В демонстрации отмечается, что главной уязвимостью марсоходов и луноходов являются их колеса, которые не могут позволить аппаратам справиться с серьезными препятствиями.

Вместо того ученые предложили использовать роботов-собак по типу машин, разработанных Boston Dynamics.

Разработчики предлагают отправить на условный Марс команду из трех таких роботов, каждый из которых имеет свой набор инструментов. Благодаря тому, что они перемещаются с помощью ног, это позволяет им преодолевать 25-градусные склоны по каменистой или песчаной поверхности, что недоступно для колесных роверов.

Вполне вероятно, что эти машины будут использованы уже после того, как человечество построит обитаемые базы за пределами Земли. Это позволит астронавтам оставаться в безопасности, пока роботы будут совершать вылазки в неизвестные и потенциально опасные места на Луне или Марсе.

Как сообщалось ранее, колонизация Луны позволит не только ускорить дальнейшую внеземную экспансию человека, но и удешевит запуски в космос крупных структур. К примеру, такой как огромная космическая электростанция, которую планируют собрать из материалов, добытых на спутнике нашей планеты.