Все технологии уже есть: ученые хотят развернуть в космосе огромную электростанцию
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Станция сможет обеспечить электричеством лунную базу
Внимание многих ученых со всех стран мира уже давно манит идея на полную мощность запустить добычу солнечной энергии, поскольку это может решить проблемы человечества с нехваткой ресурсов. На Земле ее добыча затрудняется сменой дня и ночи, а также влиянием погоды, однако всё это перестает играть роль, если развернуть электростанцию в космосе.
Как сообщает Popular Science, соответствующую идею хочет реализовать швейцарская компания Astrostrom, которая при помощи Европейского аэрокосмического агентства (ESA) намерена развернуть на орбите станцию Greater Earth Lunar Power Station, или GE⊕-LPS.
Станция была вдохновлена крыльями бабочки и включает в себя V-образные солнечные панели, которые расположены по спирали. Ожидается, что она будет занимать площадь в один квадратный километр, что гипотетически позволит ей выдать до 23 мегаватт энергии и тем самым полностью обеспечить электричеством лунную базу.
При этом компания не исключает, что ресурсы для ее строительства будут добыты прямо на Луне, где и произойдет сборка. После чего станцию выведут в точку Лагранжа в 61 тысяче километров от Луны.
В Astrostrom отмечают, что запуск подобных конструкций с поверхности Луны потребует в пять раз меньшего ускорения, чем при запуске с Земли, что существенно снизит его стоимость. При этом инженеры говорят, что никаких новых открытий делать не придется, а достичь этого можно и с помощью уэже существующих технологий.
Как сообщалось ранее, добыча электричества в космосе тема не новая, а в прошлом месяце американские ученые успешно смогли впервые в истории обеспечить беспроводную передачу энергии на Землю.