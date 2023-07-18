Все технологии уже есть: ученые хотят развернуть в космосе огромную электростанцию

Станция сможет обеспечить электричеством лунную базу

Внимание многих ученых со всех стран мира уже давно манит идея на полную мощность запустить добычу солнечной энергии, поскольку это может решить проблемы человечества с нехваткой ресурсов. На Земле ее добыча затрудняется сменой дня и ночи, а также влиянием погоды, однако всё это перестает играть роль, если развернуть электростанцию в космосе.

Как сообщает Popular Science, соответствующую идею хочет реализовать швейцарская компания Astrostrom, которая при помощи Европейского аэрокосмического агентства (ESA) намерена развернуть на орбите станцию Greater Earth Lunar Power Station, или GE⊕-LPS.

Станция была вдохновлена крыльями бабочки и включает в себя V-образные солнечные панели, которые расположены по спирали. Ожидается, что она будет занимать площадь в один квадратный километр, что гипотетически позволит ей выдать до 23 мегаватт энергии и тем самым полностью обеспечить электричеством лунную базу.

При этом компания не исключает, что ресурсы для ее строительства будут добыты прямо на Луне, где и произойдет сборка. После чего станцию выведут в точку Лагранжа в 61 тысяче километров от Луны.

В Astrostrom отмечают, что запуск подобных конструкций с поверхности Луны потребует в пять раз меньшего ускорения, чем при запуске с Земли, что существенно снизит его стоимость. При этом инженеры говорят, что никаких новых открытий делать не придется, а достичь этого можно и с помощью уэже существующих технологий.

Как сообщалось ранее, добыча электричества в космосе тема не новая, а в прошлом месяце американские ученые успешно смогли впервые в истории обеспечить беспроводную передачу энергии на Землю.