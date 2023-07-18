Всі технології вже є: вчені хочуть розгорнути у космосі величезну електростанцію

Станція зможе забезпечити електрикою місячну базу.

Увага багатьох учених з усіх країн світу вже давно приваблює ідея на повну потужність запустити видобуток сонячної енергії, оскільки це може вирішити проблеми людства з нестачею ресурсів. На Землі її видобуток утрудняється зміною дня і ночі, і навіть впливом погоди, проте це перестає грати роль, якщо розгорнути електростанцію у космосі.

Як повідомляє Popular Science, відповідну ідею хоче реалізувати швейцарська компанія Astrostrom, яка за допомогою Європейського аерокосмічного агентства (ESA) має намір розгорнути на орбіті станцію Greater Earth Lunar Power Station, або GE⊕-LPS.

Станція була натхненна крилами метелика і включає V-подібні сонячні панелі, які розташовані по спіралі. Очікується, що вона займатиме площу в один квадратний кілометр, що гіпотетично дозволить їй видати до 23 мегават енергії і тим самим повністю забезпечити електрикою місячну базу.

При цьому компанія не виключає, що ресурси для її будівництва будуть видобуті прямо на Місяці, де й відбудеться збирання. Після чого станцію виведуть до точки Лагранжа за 61 тисячу кілометрів від Місяця.

В Astrostrom зазначають, що запуск подібних конструкцій з поверхні Місяця вимагатиме вп’ятеро меншого прискорення, ніж при запуску із Землі, що суттєво знизить його вартість. При цьому інженери кажуть, що жодних нових відкриттів робити не доведеться, а досягти цього можна і за допомогою вже існуючих технологій.

Як повідомлялося раніше, видобуток електрики в космосі тема не нова, а минулого місяця американські вчені успішно змогли вперше в історії забезпечити бездротову передачу енергії на Землю.