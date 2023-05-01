Мрія Ніколи Тесли збувається: американських військових хочуть забезпечити електрикою за допомогою лазерів

Робочу модель хочуть показати протягом чотирьох років

Управління перспективних дослідницьких проектів Пентагону (DARPA) хоче забезпечити американських військових у всьому світі безперебійним доступом до електрики. А для цього планують використовувати лазери.

Як повідомляє Popular Mechanics, амбітна ідея отримала назву POWER, що розшифровується як "Persistent Optical Wireless Energy Relay" або "Постійне оптичне бездротове реле енергії".

Ідея полягає в тому, щоб позбавитися потреби транспортувати паливо в бензовозах або залежати від енергомереж, які можуть бути саботовані ворогом.

Ідеєю про передачу електрики без використання проводів вперше зайнявся відомий винахідник Нікола Тесла ще в 1890-х роках, проте досі способу її реалізації так і не було вигадано. Однак у DARPA хочуть змінити це і мають намір представити робочу модель протягом найближчих чотирьох років.

Поки що в рамках програми POWER плануються використовувати потужні лазери, однак у перспективі їх можуть замінити мікрохвильовим випромінюванням.

Реле має направити лазерну енергію без перетворення до одержувача, а той своєю чергою перетворить її на електричну за допомогою монохроматичних фотоелектричних перетворювачів.

За задумом DARPA безліч таких реле утворюють справжню багатоканальну бездротову електричну мережу, яка дозволить передовим американським базам отримувати електрику навіть не маючи більш традиційних маршрутів постачання палива.

Для передачі енергії планують використовувати дрони, які можуть бути на відстані до 100 кілометрів один від одного. Втім, якщо для цієї мети будуть використовуватися космічні супутники, то відстань між ними можна збільшити до 1000 кілометрів.

Як повідомлялося раніше, у Швейцарії вчені навчилися за допомогою лазерів керувати розрядами блискавок.