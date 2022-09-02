Бігти додому за зарядкою не потрібно: вчені винайшли спосіб заряджати телефон із 30 метрів

Розмір приймача 1х1 сантиметр, тому його легко можна встановити на телефон або інші гаджет

Незважаючи на те, що сучасні смартфони – дуже зручні та продумані гаджети, їх зарядка часто вимагає дотримання певних правил, і до того ж не завжди зручна, оскільки може проводитися тільки на відстані шнура.

Але цілком можливо, що незабаром людство буде позбавлене такої "прив’язки": у Південній Кореї створено технологію бездротової зарядки за допомогою інфрачервоних променів. Про це пише Daily Mail із посиланням на статтю у науковому виданні Optics Express.

Звичайно, багато сучасних телефонів і раніше мали опцію бездротової зарядки за допомогою магнітного поля, але ця технологія здатна передавати енергію лише на відстань у пару сантиметрів.

Щоб збільшити цю відстань, інженери Седжонського університету в Південній Кореї розробили абсолютно нову систему, в основі якої лежить лазер із довжиною хвилі 1550 нанометрів (ІК діапазон). Таке випромінювання не шкодить людському зору та іншим органам при використанні цієї потужності.

Для роботи необхідне джерело випромінювання та приймач, прототип здатний передавати енергію на 30 метрів.

Принцип дії пристрою досить просто: промінь виходить із випромінювача, проходить через повітря і потрапляє до приймача, що складається із сферичної лінзи-ретрорефлектора. Він фокусує вхідне світло в точку в центрі, де знаходиться фотоелектричний елемент, який поглинає світло та виробляє електрику. Система вимикається, якщо між приймачем та передавачем виникає перешкода. Розмір приймача 1х1 сантиметр, тому його легко можна встановити на телефон або інші гаджети.

В даний момент електрична потужність приймача досягає 85 міліват, надалі цей показник повинен зрости.

Нагадаємо, що поки технологія дистанційної зарядки знаходяться на стадії зародження, багато користувачів припускаються низки небажаних помилок, заряджаючи свій девайс.