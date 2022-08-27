Як правильно ставити телефон на зарядку, щоб не зіпсувати батарею: багато хто про це не знає

Дотримуючись цих простих правил, можна продовжити життя своєму смартфону.

Правильна зарядка свого телефону — це запорука довгого життя акумулятора, тому дуже важливо дотримуватися кількох правил, які і допоможуть уникнути швидких поломок. Наприклад, його не можна залишати в розетці на всю ніч, або заряджати постійно до 100%. Однак це не все.

Як повідомляє видання belnovosti, є ще як мінімум чотири правила, як правильно заряджати свій телефон. Що це за правила читайте далі.

Як правильно ставити телефон на зарядку

Бажано заряджати телефон кілька разів на день. До того ж не повністю, а до 50-60%.

Важливо не допускати зниження заряду нижче 10%.

Намагайтеся не допускати, щоб телефон повністю розряджався, і тим більше не тримайте його повністю розрядженим. Відразу ставте на заряджання.

Також важливо вчасно знімати телефон із заряджання. Не варто заряджати його щоразу до 100%. Набагато ефективнішою буде зарядка максимум на 80%.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.