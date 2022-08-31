Як заряджати телефон, щоб не зіпсувати батарею: важливо дотримуватися всього одного правила

Лише одне просте правило допоможе вам продовжити термін служби вашого гаджета.

Часто власники телефонів тримають свої гаджети на зарядці, поки акумулятор не набере заповітні 100%, проте чи правильно так чинити? Напевно, багато хто не знає, то так робити не потрібно, адже це дуже шкодить акумулятору телефону.

Як повідомляє belnovosti, дотримуючись всього одного простого правила, можна значно продовжити термін служби свого смартфона. А також можна таким чином уникнути багатьох поломок. Що ж робити?

Як правильно заряджати свій смартфон

Щоб акумулятор пропрацював якнайдовше, не можна розряджати його "в нуль" і заряджати до 100-відсоткового рівня, адже це поступово знижує місткість батареї. Найкраще заряджати телефон частково. Оптимальний рівень заряду — 25-85%.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.