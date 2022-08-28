Як прискорити зарядку смартфона, не нашкодивши акумулятору: ефективні лайфхаки

Є як мінімум 5 способів, як збільшити швидкість заряджання телефону.

Попри те, що в сучасному світі телефон завжди знаходиться в руках, але нерідко в найневідповідніший момент, а особливо коли необхідно кудись йти, гаджет виявляється розряджений. Чи можна прискорити зарядку смартфона, щоб не зашкодити батареї?

Як повідомляє belnovosti, такий варіант можливий, і щобільше, існує навіть кілька способів цього. Сьогодні ми розповімо про п’ять найпростіших, але дуже ефективних лайфхаків.

Як швидко зарядити смартфон

Перший та найшвидший спосіб – це вимкнути телефон перед тим, як поставити його на зарядку.

Другий спосіб — перевести телефон в режим польоту. Зазначимо, що в авіарежимі гаджет також повільніше розряджається.

Третє — користуйтеся лише оригінальним зарядним пристроєм.

Четверте – не допускайте перегріву смартфона. Це означає, що не варто користуватися ним під час зарядки, також не варто його класти біля батареї, під подушку, на сонці. Те саме стосується й екстремально низьких температур.

І п’яте – якщо телефон заряджається через USB, варто вимкнути синхронізацію, щоб вимкнути живлення USB-портів.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.