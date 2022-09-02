Бежать домой за зарядкой не нужно: ученые изобрели способ заряжать телефон с 30 метров

Размер приемника 1х1 сантиметр, и потому его легко можно установить на телефон или другие гаджет

Несмотря на то, что современные смартфоны – очень удобные и продуманные гаджеты, их зарядка часто требует соблюдения определенных правил, и притом не всегда удобна, так как может проводиться только на "расстоянии шнура".

Но весьма возможно, что скором времени человечество будет избавлено от такой "привязки": в Южной Корее создана технология беспроводной зарядки с помощью инфракрасных лучей. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на статью в научном издании Optics Express.

Конечно, многие современные телефоны и ранее имели опцию беспроводной зарядки с помощью магнитного поля, но эта технология способна передавать энергию лишь на расстояние в пару сантиметров.

Чтобы увеличить это расстояние, инженеры Седжонского университета в Южной Корее разработали совершенно новую систему, в основе которой лежит лазер с длиной волны 1550 нанометров (ИК диапазон). Такое излучение не вредит человеческому зрению и другим органам при использовании на этой мощности.

Для работы необходим источник излучения и приемник, прототип способен передавать энергию на 30 метров.

Принцип действия устройства довольно просто: луч выходит из излучателя, проходит через воздух и попадает в приемник, состоящий из сферической линзы-ретрорефлектора. Он фокусирует входящий свет в точку в центре, где находится фотоэлектрический элемент, который поглощает свет и производит электричество. Система выключается, если между приемником и передатчиком возникает препятствие. Размер приемника 1х1 сантиметр, и потому его легко можно установить на телефон или другие гаджеты.

В данный момент электрическая мощность приемника достигает 85 милливатт, в дальнейшем этот показатель должен вырасти.

Напомним, что пока технология дистанционной зарядки находятся на стадии зарождения, многие пользователи допускают ряд нежелательных ошибок, заряжая свой девайс.