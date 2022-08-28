Как ускорить зарядку смартфона, не навредив аккумулятору: эффективные лайфхаки

Есть как минимум 5 способов, как увеличить скорость зарядки телефона.

Несмотря на то, что в современном мире телефон практически постоянно находится в руках, однако часто в самый неподходящий момент, а особенно когда нужно куда-то идти, гаджет оказывается разряжен. Можно ли ускорить зарядку смартфона, чтобы при этом не навредить батареи?

Как сообщает belnovosti, такой вариант возможен, и более того, существует даже несколько способов этого. Сегодня мы расскажем о пяти самых простых, но очень эффективных.

Как быстро зарядить смартфон

Первый и самый быстрый способ — это выключить телефон перед тем, как поставить его на зарядку.

Второй способ — перевести телефон в "режим полета". Отметим, что в авиарежиме гаджет также медленнее разряжается.

Третье — пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством.

Четвертое — не допускайте перегрева смартфона. Это значит, что не стоит им пользоваться во время зарядки, также не стоит его класть возле батареи, под подушку, на солнце. То же самое касается и экстремально низких температур.

И пятое — если телефон заряжается через USB, стоит выключить синхронизацию, чтобы отключить питание USB-портов.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.