Как правильно ставить телефон на зарядку, чтобы не испортить батарею: многие об этом не знают

Соблюдая эти простые правила, можно продлить жизнь своему смартфону.

Правильная зарядка своего телефона — это залог долгой жизни его аккумулятора, поэтому очень важно соблюдать нескольким правилам, которые и помогут избежать скорых поломок. К примеру, его нельзя оставлять в розетке на всю ночь, или же заряжать постоянно до 100%. Однако и это не все.

Как сообщает издание belnovosti, есть еще как минимум четыре правила, как правильно заряжать свой телефон. Что это за правила — читайте далее.

Как правильно ставить телефон на зарядку

Желательно заряжать телефон несколько раз в день. При чем, не полностью, а до 50-60%.

Важно не допускать снижения заряда ниже 10-процентов.

Старайтесь не допускать, чтобы телефон полностью разряжался, и тем более не держите его долго полностью разряженным. Сразу ставьте на зарядку.

Также немаловажно вовремя снимать телефон с зарядки. Не стоит заряжать его каждый раз до 100 %. Намного эффективнее будет зарядка максимум на 80%.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.