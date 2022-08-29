Как "научить" телефон долго держать заряд: простые правила, которые продлят жизнь батарее

Правильная зарядка смартфона — залог хорошей и продолжительной работы устройства.

Чтобы ваш телефон не ушел "на покой" раньше времени, а более того, даже "научился" дольше не разряжаться, нужно следовать нескольким советам и ставить свой гаджет на зарядку правильно. Также немаловажно и контролировать когда телефон подключать к сети, и когда отключать.

Как сообщает belnovosti, не так важна продолжительность восполнения заряда аккумулятора, как его уровень в процентах. Специалисты отмечают, что лучше всего держать заряд телефона в пределах от 20-ти до 80-ти процентов.

Как правильно заряжать смартфон

Ставить на зарядку гаджет желательно тогда, когда уровень заряда упал до 20-ти процентов, и продолжать нужно до тех пор, пока уровень заряда не составит 80 процентов. Больше заряжать не нужно, так как это может даже навредить.

Также желательно отказаться от привычки ставить телефон на зарядку на всю ночь. Почему — мы уже писали ранее.

Таким образом, постоянно держа заряд своего телефона в пределах 20-80 процентов, его аккумулятор проживет намного дольше, и более того "научится" держать заряд намного дольше.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.

Помимо этого, не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.