Многие допускают эти ошибки: что нельзя делать при зарядке телефона

Зарядка в ванной и в машине вредят устройству

Залог долгой жизни аккумулятора мобильного телефона — это его правильная зарядка, поэтому очень важно соблюдать нескольким правилам, которые помогут избегать поломок. К примеру, его нельзя оставлять в розетке на всю ночь, или же заряжать постоянно до 100%. Однако и это не все.

Рассказываем о том, что лучше не делать при зарядке. Избегая этих ошибок, мы не только гарантируем эффективность, но и безопасность самого процесса.

Главные ошибки, которые вредят телефону при зарядке

Нельзя использовать телефон во время зарядки . Действия во время зарядки отрицательно влияют на состояние аккумулятора, так как повышается нагрузка на процессор.

. Действия во время зарядки отрицательно влияют на состояние аккумулятора, так как повышается нагрузка на процессор. Не стоит заряжать смартфон в ванной. Наделать серьезных бед с телефоном может повышенная влажность, а также вода, которая может случайно попасть на телефон и привести даже к печальным и даже к смертельным последствиям.

Наделать серьезных бед с телефоном может повышенная влажность, а также вода, которая может случайно попасть на телефон и привести даже к печальным и даже к смертельным последствиям. Стоит воздержаться от зарядки телефона в машине. В начале работы двигателя могут быть скачки напряжения, как и во время грозы.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить зарядку телефона. Если времени в обрез, а заряженный смартфон ван нужен как можно раньше, все можно сделать нажатием всего одной кнопки.