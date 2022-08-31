Как заряжать телефон, чтобы не испортить батарею: важно соблюдать всего одно правило

Всего одно простое правило поможет вам продлить срок службы вашего гаджета.

Часто владельцы телефонов держат свои гаджеты на зарядке, пока аккумулятор не наберет заветные 100%, однако правильно ли так поступать? Наверняка многие не знают, то так делать не нужно, ведь это очень вредит аккумулятору телефона.

Как сообщает belnovosti, соблюдая всего одно простое правило, можно значительно продлить срок службы своего смартфона А также можно таким образом избежать многих поломок. Что же нужно делать?

Как правильно заряжать свой смартфон

Чтобы аккумулятор проработал как можно дольше, нельзя разряжать его "в ноль" и заряжать до 100-процентного уровня, ведь это постепенно снижает емкость батареи. Лучше всего заряжать телефон частично. Оптимальный уровень заряда — 25-85 %.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.